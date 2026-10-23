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Pretežno sunčano i prijatno toplo, na putevima oprez zbog magle

Pretežno sunčano i prijatno toplo, na putevima oprez zbog magle

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje sa zapada i prijatno toplo.

Prognoza vremena i stanje na putevima Izvor: Shutterstock

Vjetar će biti slab do umjeren, uveče na sjeveru i pojačan, promjenljiv ili istočnih smjerova, na jugu slab do umjeren, ujutro sjevernih, a tokom dana južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus jedan, Drvar dva, Bugojno tri, Čemerno, Bihać, Zenica četiri, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Bjelašnica, Tuzla pet, Banjaluka šest, Bileća, Doboj, Novi Grad, Sarajevo sedam, Višegrad, Prijedor, Ribnik osam, Rudo 10, Trebinje, Mostar 11, Neum 12 stepeni Celzijusovih. 

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mjestimično vlažni ili mokri, a u kotlinama i duž rijeka mjestimično ima magle.

Na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su sitniji odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica - Ljubogošta, mjesto Han Derventa dolaziće do obustava saobraćaja u trajanju do 10 minuta radi izvođenja minerskih radova u periodu od 7.00 do 15.00 časova.

Petnaestominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, u periodu od 9.00 do 12.00 časova zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Karuše - granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - granični prelaz Brod i entitetska granica Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja. 

(Srna)

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