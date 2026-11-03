Godišnjica stravičnog požara: Optužnica za smrt 17 osoba podignuta, sudskog epiloga još nema

Godinu dana nakon požara u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 17 korisnika, suđenje još nije počelo. Uprava ustanove tvrdi da su određeni bezbjednosni nedostaci otklonjeni i da se nastavlja rad na unapređenju sistema zaštite od požara.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Tragedija koja je potresla Tuzlu i cijelu Bosnu i Hercegovinu otvorila je brojna pitanja o bezbjednosti, odgovornosti i uslovima u kojima borave najstariji i najranjiviji članovi društva. Četvrti novembar prošle godine ostao je jedan od najtežih datuma u novijoj istoriji Tuzle. Požar je odnio 17 života, a iza sebe ostavio porodice koje su izgubile najmilije i pitanja na koja javnost i danas očekuje odgovore.

Direktorica Doma penzionera Tuzla Andrea Stetkević istakla je važnost sjećanja na stradale, ali i odgovornosti prema sadašnjim korisnicima ustanove.

"Kao direktorica ustanove smatram da je naša obaveza da se ovog događaja sjetimo s dubokim pijetetom, ali isto tako da s punom sviješću i odgovornošću pristupamo korisnicima koji su u ovoj ustanovi. Naša odgovornost je da učinimo sve što je u našoj nadležnosti kako bi korisnici koji su nam povjereni imali što bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu", kazala je Stetkevićeva, prenosi BHRT.

Sanacija sistema zaštite od požara

U Domu navode da su tokom protekla dva mjeseca sprovedeni radovi na sanaciji i unapređenju sistema zaštite od požara. Rekonstruisana je hidrantska mreža, zamijenjeni su oštećeni elementi, a nakon radova sprovedena su ispitivanja funkcionalnosti sistema. Servisiran je i sistem dojave požara, a najavljuje se i uspostavljanje direktne komunikacijske veze sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Tuzla.

Jedan od važnih infrastrukturnih problema odnosi se na liftove. Iz Doma pojašnjavaju da je postojeća upotrebna dozvola iz 1980. godine i dalje važeća, ali da je za dijelove objekta koji nisu obuhvaćeni tom dozvolom potrebno pribaviti dopunsku. Preduslov za to je ugradnja novih liftova, čiji se završetak očekuje krajem novembra.

Direktorica Stetkević je upozorila na poteškoće koje bi izazvalo potpuno zatvaranje ustanove, s obzirom na to da tu trenutno živi 99 korisnika, kojima svakodnevno trebaju njega, hrana i lijekovi, ocijenivši da bi takvo rješenje bilo potpuno neprovodivo.

Traže izmjene pravilnika

Uprava upozorava da postoji veliki interes za smještaj starijih osoba, ali i da su ustanovi potrebna dodatna finansijska sredstva. Izmjene pravilnika zatražene su inicijativom koju je prihvatilo Gradsko vijeće Tuzle, a koja je upućena nadležnom kantonalnom ministarstvu.

Predsjednik Nadzornog odbora Doma penzionera Jasmin Bajrić pojasnio je da se traži izuzetak od pravila kojim je propisano 100 korisnika po jednom objektu, kako bi se prilagodili ustanovama većih dimenzija kakva je ova u Tuzli. Ta procedura se trenutno nalazi u Ministarstvu rada i socijalne politike Tuzlanskog kantona.

Resorno ministarstvo nije se oglasilo u vezi sa oduzimanjem upotrebne dozvole za rad, a iz Doma navode samo da je komunikacija nakon nekoliko sastanaka postala znatno bolja, što je potvrdila i predsjednica Upravnog odbora Irena Božić.

Ipak, godinu dana nakon tragedije u kojoj je izgubljeno 17 života, slučaj još nije dobio sudski epilog. Optužnica je podignuta, ali suđenje još nije počelo. Dok se u Domu najavljuju novi radovi i unapređenje bezbjednosti, porodice stradalih i dalje čekaju pravdu, a javnost utvrđivanje odgovornosti institucija.