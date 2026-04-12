Iz Aerodroma RS poručili Kresojeviću: Grad plaća samo plate vatrogascima, a to nije milion KM

Iz Aerodroma Republike Srpske demantovali su navode poslanika u NSRS Bojana Kresojevića o finansiranju i gubicima, ističući da Grad Banjaluka ne izdvaja sredstva za njihovo poslovanje.

Izvor: Srna

Iz preduzeća Aerodromi Republike Srpske reagovali su na izjave narodnog poslanika u NSRS Bojana Kresojevića, ocijenivši ih kao netačne i obmanjujuće, te istakli da javnost zaslužuje tačne i provjerljive informacije.

U saopštenju iz Aerodroma se navodi da su tvrdnje o "100 miliona potrošenih za lobiranje avio-kompanija" u kratkom roku zamijenjene navodima o "podršci od milion KM", što, kako ističu, pokazuje kontradiktornost i neosnovanost izjava.

"Grad Banjaluka ne uplaćuje nijednu konvertibilnu marku Aerodromu, niti na bilo koji način finansijski podržava njegovo poslovanje u iznosima koji se navode", poručili su iz ovog preduzeća.

Posebno su demantovali tvrdnje u vezi sa finansiranjem Spasilačko-vatrogasne službe, navodeći da Grad snosi isključivo troškove bruto plata za 23 vatrogasca koje zapošljava i ustupa Aerodromu, dok sve ostale troškove - koje opisuju kao znatno veće - pokriva sam Aerodrom.

Dodaju da trošak plata ne dostiže iznos od milion KM i da se ne može porediti sa podrškom koju, kako tvrde, drugi aerodromi u BiH dobijaju od lokalnih zajednica.

Iz Aerodroma Republike Srpske navode i da dodatno zapošljavaju 11 profesionalnih vatrogasaca, finansiraju njihove obuke u zemlji i inostranstvu, kao i obuke vatrogasaca iz Banjaluke, te im isplaćuju dodatne mjesečne naknade.

Demantovana je i tvrdnja da je Grad poklonio vatrogasno vozilo Aerodromu. Kako ističu, riječ je o privremenom ustupanju vozila, u skladu sa važećim ugovorom, dok je aerodromsko vozilo na servisu.

"Ovakvo iznošenje proizvoljnih i netačnih tvrdnji predstavlja pokušaj stvaranja pogrešne slike u javnosti", zaključuje se u saopštenju.

Podsjećamo, Kresojević je juče izjavio da Grad Banjaluka svake godine izdvaja milion konvertibilnih maraka za podršku poslovanju Aerodroma Republike Srpske, ali uprkos tome ovo javno preduzeće i dalje bilježi minus od dodatnih milion KM.