Teške optužbe Ninkovića: "Stanivuković mimo zakona trošio novac iz budžeta Grada"

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka LJubo Ninković tvrdi da je gradonačelnik Draško Stanivuković mimo zakona trošio novac iz budžeta grada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Prema našim izvještajima o izvršenju gradskog budžeta, više od 60 miliona KM budžetskih sredstava potrošeno je nenamjenski. To su zajedno sa izvještajem iz 2024. godine dokumenti koji pokazuju da je gradonačelnik Banjaluke mimo zakona trošio sav taj novac", istakao je Ninković u podkastu Srne.

Ninković je rekao da će, kada bude dostavljen konsolidovani izvještaj o izvršenju gradskog budžeta za 2025. godinu, biti poznato koliko je ukupno dugovanje grada.

On je rekao da nije zadovoljan radom gradske administracije koju predvodi Stanivuković, ističući da se nešto mora mijenjati kako bi Banjaluka krenula naprijed.

"Gradska administracija je na vlasti šestu godinu zaredom. Nismo sigurni da će ono što piše u budžetu biti i realizovano", ukazuje Ninković.

Predsjednik Skupštine grada kaže da u posljednje dvije do tri godine u gradskom parlamentu nisu imali program zajedničke komunalne potrošnje i da odbornici nisu mogli čak amandmanski da utiču na taj dokument.

Ninković ukazuje da nije bilo ni kalendara turističkih mnifestacija i mnogo čega što se ranije podrazumijevalo da bude razmatrano i što je činilo svaku gradsku upravu transparentnom da se zna gdje se trošio i na šta je planiran gradski novac.

On je naveo da je bivši gradonačelnik Igor Radojičić ostavio određeni suficit u gradskom budžetu koji je u prve dvije godine mandata Stanivukovića potrošen, te istakao da pretpostavlja da je novac otišao na kićenje grada i na sve budžetski nepredviđene stvari.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRIORITET, A NE ŠETALIŠTA

On je rekao da nije protiv gradnje šetališta i nekih parkova, ali da to u ovom trenutku nisu prioriteti grada Banjaluka, već potrebe ljudi u banjalučkim mjesnim zajednicama koje se odnose na komunalnu infrastrukturu - da se riješi voda, kanalizacija, put...

Izvor: Centar za životnu sredinu

"U banjalučkom naselju Lauš, koje je samo dva do tri kilometra od centra grada imate urušenu ulicu i odron koji se ne rješava godinu dana", istakao je Ninković.

On je naveo da su velike potrebe građana u banjalučkim naseljima Bronzani Majdan, Stratinska i Kmećani, ali da su gradonačelnik i njegova administracija posljednji put 2020. godine posjetili ova naselja kada su koristili krave i sijeno od mještana za svoj spot.

HRONIČNI NEDOSTATAK NOVCA U GRADSKOJ KASI UGROŽAVA JAVNU HIGIJENU

Ninković je rekao da gradska vlast nije platila plakete za Dan grada firmama u zadnje dvije godine, dodajući da grad preduzeću "Čistoća" duguje četiri miliona KM za izvršenje poslova javne higijene koja se sada pokušava naplatiti preko leđa građana.

"Hronični nedostatak novca u Gradskoj upravi Banjaluke grožava javnu higijenu, saobraćajnice i investicije na području Banjaluke. Plate radnicima u Gradskoj upravi nisu povećavane i jedva se došlo do sporazuma između dječijih vrtića i gradske uprave", napomenuo je Ninković.

TRAMVAJI I DRUGE ŠARENE LAŽE GRADONAČELNIKA

Komentarišući najavu Stanivukovića o pokretanju nekih kapitalnih projekata na području Banjaluke poput tramvaja u gradskom saobraćaju do kraja godine, te izgradnje mosta u naselju Dolac i hotela "Palas", Ninković kaže da su to šarene laže kojim gradonačelnik pribjegava pred svaku predizbornu kampanju, jer nema novca za sve što je zamislio.

Ninković je rekao da su svi projekti koji su završeni u gradu realizovani novcem Republike Srpske, te kao ilustraciju naveo centralni spomenik poginulim borcima Republike Srpske, most u Česmi, obnovu kuće Milanovića, kružni tok kod Kampusa.

NISU RIJEŠENE SAOBRAĆAJNE GUŽVE

Predsjednik banjalučke Skupštine grada ističe da gradonačelnik Draško Stanivuković nije uspio da riješi problem saobraćajnih gužvi na gradskim ulicama iako uporno tvrdi da jeste, te ukazao da Banjaluka niti je uređena niti čista.

"Kada se pogledaju saobraćajnice i Stanuvukovićev pokušaj da promijeni način saobraćanja jasno je da ništa nije urađeno, odnosno da je ostao isti problem koji se odnosi na gužve", rekao je Ninković u podkastu Srne.

On naglašava da bez obzira i na izgradnju kružnih tokova u Banjaluci, saobraćajne gužve nisu smanjene.

Ninković kaže da je prijedlog SNSD-a, čiji je član, bila izgradnja nadvožnjaka ili podzemnih prolaza.

"Kakva je situcija u gradu, dovoljno govori i činjenica da su građani tražili da bude zaustavljena izgradnja kružnog toga kod Kampusa. Razgovarao sam sa građanima koji se boje da ne bude neželjenih situacija, jer djeca idu tom saobraćajnicom. Međutim, gradska uprava ne mari za to", naveo je Ninković.

Prema njegovom mišljenju, teško da će postojećim radom i planovima koji se odnose na saobraćaj biti unapređena bezbjednost i protok vozila.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ninković je podsjetio da je hronični problem nedostatak novca i da ne mogu biti plaćeni izvođači radova na banjalučkim ulicama.

"Stanivuković je ovo pokušao da opravda na način da mu skupštinska većina ne dozvoljava da radi jer blokira usvajanje budžeta grada. Mora se znati koji smo novac blokirali i gdje se sada nalazi. On ovim pokušava manipulisati, odnosno da zbog svojih neuspjeha optuži odbornike", rekao je Ninković.

On smatra da Banjaluka nije ni uređena, niti čista i da se zato vladajuća većina intenzivno u Skupštini grada bori protiv Stanivukovića.

Ninković je naveo da se građani intenzivno žale i na regulacione planove.

"Ovo je ozbiljan problem, a tako je i kada je riječ o ostalim stvarima u Banjaluci. I kada bude rekonstruisana neka saobraćajnica, vidljivo je da nije nivelisana i zato se postavlja pitanje - koji nadzorini organ u Gradu to može dozvoliti?", pita Ninković.

TRAŽIĆU VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA ZBOG SJEČE STABALA UZ VRBAS

Kada je riječ o sječi stabala na obali Vrbasa, Ninković je najavio da će pokrenuti inicijativu za održavanje vanredne Sjednice skupštine grada Banjaluka da bi bila sagledana ukupna situacija.

"Tek treba da vidimo šta se u ovom slučaju desilo. Vidimo da Stanivuković optužuje `Vode Srpske`, jer govori da su izdali dozvolu za sječu. Nakon ovoga imali smo stav iz `Voda Srpske` gdje je rečeno da su uradili dio posla koji njima pripada, ali nema veze sa rušenjem stabala", rekao Ninković.

On je naveo da bi na vanrednoj sjednici bili pozvani oni koji su posjekli stabla, ali i predstavnici Javne ustanove "Vode Srpske", nadležnog gradskog odjeljenja, nadzorni organ i Stanivuković.

"Oni koji su načinili neki propust moraju biti kažnjeni. Ako ovlašteni potpisnik nije dao rješenje za sječu, onda je izostala odgovornosti struke, jer se htjelo dati na važnosti ideji Stanivukovića o izgradnji šetališta bez razmišljanja o posljedicama što znači da ga se boje", istakao je Ninković.

(Srna)