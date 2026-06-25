Isplivao snimak razgovora Dodika i Izetbegovića: Teške optužbe i provokacije

Objavljen je audio snimak telefonskog razgovora između Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.
Nakon višednevnog javnog prepucavanja i razmjene poruka, u javnosti je objavljen audio snimak telefonskog razgovora između predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića.
Ovaj razgovor, koji je privukao ogromnu pažnju javnosti, obiluje izuzetno teškim riječima, direktnim optužbama i međusobnim provokacijama lidera dvije stranke.
Snimak je objavio portal „Srpski glasnik“.
Objavljen snimak razgovora Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika. (https://t.co/IOTw9QwXI9)— Istraga.ba (@IstragaB)June 25, 2026
Izetbegović Dodiku: “Psuješ nam genocid, rušiš državu i dodvoravaš se Izraelu koji kolje djecu”
Dodik Izetbegoviću: “Prijetiš mi. Šalješ mudžahedine na mene”pic.twitter.com/c71NnExDHW