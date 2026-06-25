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Isplivao snimak razgovora Dodika i Izetbegovića: Teške optužbe i provokacije

Isplivao snimak razgovora Dodika i Izetbegovića: Teške optužbe i provokacije

Autor Haris Krhalić
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Objavljen je audio snimak telefonskog razgovora između Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.

bakir izetbegović milorad dodik Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović/Mondo

Nakon višednevnog javnog prepucavanja i razmjene poruka, u javnosti je objavljen audio snimak telefonskog razgovora između predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića.

Ovaj razgovor, koji je privukao ogromnu pažnju javnosti, obiluje izuzetno teškim riječima, direktnim optužbama i međusobnim provokacijama lidera dvije stranke.

Snimak je objavio portal „Srpski glasnik“.

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Tagovi

Milorad Dodik Bakir Izetbegović SNSD SDA

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