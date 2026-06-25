Isplivao snimak razgovora Dodika i Izetbegovića: Teške optužbe i provokacije

Objavljen je audio snimak telefonskog razgovora između Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.

Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović/Mondo

Nakon višednevnog javnog prepucavanja i razmjene poruka, u javnosti je objavljen audio snimak telefonskog razgovora između predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića.

Ovaj razgovor, koji je privukao ogromnu pažnju javnosti, obiluje izuzetno teškim riječima, direktnim optužbama i međusobnim provokacijama lidera dvije stranke.

Snimak je objavio portal „Srpski glasnik“.