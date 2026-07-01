Ranko Debevec razriješen dužnosti: VSTS donio odluku o smjeni predsjednika Suda BiH

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ razriješila je Ranka Debeveca sa funkcije predsjednika i sudije Suda BiH zbog toga što je prekršio sužbenu dužnost i doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudova,

Izvor: Sud BiH

Debevec je proglašen odgovornim što je u periodu od najmanje jedne godine i devet mjeseci u 16 predmeta propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima.

On je kao rukovodilac Suda BiH bio svjestan obaveze automatske raspodjele predmeta u rad sudijama, te obaveze da obezbijedi, nadzire i kontroliše pravilnost automatske dodjele predmeta.

Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTS-a.

Debevcu se zajedno sa bivšim direktorom Obavještajno-bezbjednosne agencije Osmanom Mehmedagićem i bivšim radnikom Suda BiH Milisavom Pijukom sudi pred Posebnim odjeljenjem Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal za zloupotrebu položaja, falsifikovanje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje, kao i za lažno predstavljanje.