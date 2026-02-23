Ko je Rob Jeten? Holandija dobila najmlađeg i prvog gej premijera u istoriji

Jetenov optimizam će biti na iskušenju već na samom početku mandata jer njegova vladajuća koalicija nema većinu u parlamentu pa će za sve zakonske prijedloge morati da zatraži podršku opozicije.

Rob Jeten je postao najmlađi premijer Holandije, a ujedno i prvi gej premijer u istoriji te zemlje, nakon što je kralj Vilem-Aleksander zvanično potvrdio njegovu manjinsku vladu.

Jeten (38) je svoju progresivnu, proevropsku stranku D66 doveo do iznenađujuće izborne pobjede prošlog oktobra, nakon kampanje optimizma uz obećanja o kraju politike razdora koju je, prema njegovom mišljenju, vodila prethodna vlada uz podršku desničara Gerta Vildersa.

Jetenov optimizam će biti na iskušenju već na samom početku mandata jer njegova vladajuća koalicija desnog centra nema većinu u parlamentu pa će za sve zakonske predloge morati da zatraži podršku opozicije.

Koalicija stranaka D66, konzervativnih demohrišćana (CDA) i desnog VVD-a predstavlja redak eksperiment u petoj najvećoj ekonomiji evrozone, gdje su tradicionalno na vlasti bile većinske koalicije.

Kritike iz opozicionih redova

Ali, osiguravanje većine je sve teži zadatak na podeljenoj holandskoj političkoj sceni. Preferencije birača se mijenjaju u svakom izbornom ciklusu, a stranke centra gube podršku.

Kao jasna naznaka teškog puta koji čeka Jetena, opozicione stranke ljevice i desnice su osudile planove njegove koalicije da istorijsko povećanje izdvajanja za odbranu finansira rezovima u socijalnoj zaštiti i zdravstvu.

Lider ljevičara, Jese Klaver, izjavio je da su ti planovi "nepravedni", nakon što su nezavisne analize pokazale da bi oni nesrazmerno pogodili građane s nižim primanjima.

"Obični ljudi će plaćati stotine evra više, dok se od najbogatijih ne traži ništa dodatno", napisao je Klaver na Iksu.

Vilders je poručio kako će se protiviti svakoj inicijativi Jetenove vlade, a niz manjih stranaka već je izrazio zabrinutost zbog dosad predstavljenih planova. Koalicija se obavezala da poveća budžet za odbranu na 3,5 odsto BDP-a do 2035. godine, u odnosu na sadašnja dva procenta, i to novim oporezivanjem.

Vlada ima samo 66 od 150 poslanika

Vlada takođe namerava da ograniči naknade za nezaposlenost, poveća doprinose građana u zdravstvu i ubrza podizanje granice za odlazak u penziju u skladu s produžavanjem očekivanog životnog vijeka. Obećan je i stroži pristup pitanju azila i migracija, temi koja godinama deli holandsku politiku i koja je i dovela do pada prethodne dvije vlade.

Jeten pokušava da ublaži zabrinutost što njegova vlada ima samo 66 od 150 poslanika u donjem domu, predstavljajući to kao priliku za bolju saradnju u parlamentu. Nedugo pred stupanje na dužnost rekao je da još ima prostora za prilagođavanje planova.

"Vidimo da svi plaćaju cijenu, ali i da ona nije raspoređena potpuno ravnomjerno. U nadolazećim mjesecima možemo da izdvojimo vrijeme za poboljšanje planova, pre izrade konačnog budžeta", naglasio je Jeten.

Ko je Rob Jeten?

Jeten nije od svog privatnog života krojio politički identitet, ali je prije pet godina objavio snimak u kome čita niz homofobičnih poruka kako bi pokazao zašto je međunarodni dan protiv homofobije važan. Njegov verenik je argentinski hokejaš Nikolas Kinan, a trebalo bi da se vjenčaju ove godine.

Podržavao je centrističku D66 koju opisuje kao progresivnu i socijalno liberalnu partiju, a zvaničnici su ubrzo uočili njegov potencijal.

Nakon što je nekoliko godina radio za holanske željeznice ProRail, 2017. je izabran za poslanika, a služio je i kao ministar za klimu u vladi Marka Rutea.

Međutim, nije sve išlo glatko u njegovoj karijeri.

Parlamentarne kolege su se žalile da je bio agresivan kada je reč o klimi, a njegove ambicije je srušio početak rata u Ukrajini i rast cijena energenata.

Predvodio je katastrofalnu kampanju D66 2023. godine kada je stranka osvojila svega 9 poslaničkih mesta.

Tada još nije bio toliko uspješan pred kamerama i mediji su ga okarakterisali kao dosadnog i dali su mu nadimak "robotski Jeten".

Pristalice kao vide kao mladog Marka Rutea koji je sada na funkciji generalnog sekretara NATO-a. Ipak, njihov partijski kolega Roj Kramer, primjetio je jednu razliku:"Rute je pričalica, a Jeten je malo ćutljiviji".

Liberalni lider ima velike ambicije i žali se da holandska vlada nije u poslednjih 10 ili 15 godina postigla ništa impresivno. Pošto daje velika obećanja, biće pod pritiskom da ih ispuni.

