Izrael tvrdi: Likvidirana još dva iranska lidera

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Dva visoka iranska zvaničnika ubijena su danas, pojačavajući udar na vrh iranskog režima. Od februara, SAD i Izrael ciljaju ključne vojne i obavještajne lidere.

Izrael tvrdi: Likvidirana još dva iranska lidera

Izrael je danas objavio da su još dva visoka iranska zvaničnika ubijena u novim napadima, što dodatno produbljuje napad na iransko političko i vojno rukovodstvo. Od početka rata krajem februara, Sjedinjene Države i Izrael su sistematski ciljali najviše strukture iranskog režima - od vrhovnog vođe do ključnih vojnih komandanata i obavještajnih vođa.

Vrhovni vođa ubijen

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, koji je obavljao tu funkciju od 1989. godine, ubijen je 28. februara u vazdušnim napadima na Teheran koji su označili početak rata. Zamijenio ga je sin Modžtaba Hamnei, ali se od imenovanja nije pojavio u javnosti.

Pogođen politički i bezbjednosni vrh

U napadima su ubijeni i ključni politički i bezbednosni zvaničnici. Ali Laridžani, šef nacionalne bezbjednosti i dugogodišnji uticajni političar, ubijen je u napadu na grad Pardis 17. marta, zajedno sa svojim sinom i jednim od njegovih zamjenika. Bio je bliski savjetnik ubijenog vrhovnog vođe.

Ministar obavještajnih poslova Esmail Hatib ubijen je dan kasnije u izraelskom napadu. On je sveštenik koji je radio u kancelariji Alija Hamneija.

Ali Šamhani, jedna od ključnih ličnosti u iranskoj bezbjednosnoj i nuklearnoj politici i bliski savjetnik vrhovnog vođe, ubijen je u prvim napadima 28. februara.

Veliki gubici u vojnom rukovodstvu

Iran je pretrpio posebno velike gubitke u svom vojnom rukovodstvu. U napadima na Teheran 28. februara ubijeni su komandant Revolucionarne garde Mohamed Pakpur, ministar odbrane Aziz Nasirzadeh i načelnik Generalštaba Abdolrahim Musavi. Komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani, ubijen je 17. marta.

Krajem marta, Izrael je takođe ciljao pomorske strukture Revolucionarne garde. U napadu na luku Bandar Abas 26. marta, šef pomorske obavještajne službe, Behnam Rezaei, je ubijen, dok je komandant mornarice Alireza Tangsiri preminuo od zadobijenih povreda.

U najnovijim napadima poginuli su i komandant specijalnih operacija Kuds snaga, Asgar Bageri, i šef obavještajne službe Revolucionarne garde, Madžid Hademi, prenosi Index.

Sistematsko slabljenje režima

Kuds snage su ključne za koordinaciju iranskih saveznika na Bliskom istoku, uključujući Hezbolah i Hute, dok Revolucionarna garda predstavlja najmoćniji vojni stub režima.

Sistematskim napadima na političko, bezbjednosno i vojno rukovodstvo, SAD i Izrael očigledno pokušavaju da oslabe sposobnost Irana da vodi rat i koordinira operacije u regionu. Uprkos velikim gubicima na vrhu, borbe ne pokazuju znake smirivanja, a napadi se nastavljaju.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

