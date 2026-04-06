Izrael tvrdi: Likvidirana još dva iranska lidera

Dva visoka iranska zvaničnika ubijena su danas, pojačavajući udar na vrh iranskog režima. Od februara, SAD i Izrael ciljaju ključne vojne i obavještajne lidere.

Izrael je danas objavio da su još dva visoka iranska zvaničnika ubijena u novim napadima, što dodatno produbljuje napad na iransko političko i vojno rukovodstvo. Od početka rata krajem februara, Sjedinjene Države i Izrael su sistematski ciljali najviše strukture iranskog režima - od vrhovnog vođe do ključnih vojnih komandanata i obavještajnih vođa.

Vrhovni vođa ubijen

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, koji je obavljao tu funkciju od 1989. godine, ubijen je 28. februara u vazdušnim napadima na Teheran koji su označili početak rata. Zamijenio ga je sin Modžtaba Hamnei, ali se od imenovanja nije pojavio u javnosti.

Pogođen politički i bezbjednosni vrh

U napadima su ubijeni i ključni politički i bezbednosni zvaničnici. Ali Laridžani, šef nacionalne bezbjednosti i dugogodišnji uticajni političar, ubijen je u napadu na grad Pardis 17. marta, zajedno sa svojim sinom i jednim od njegovih zamjenika. Bio je bliski savjetnik ubijenog vrhovnog vođe.

Ministar obavještajnih poslova Esmail Hatib ubijen je dan kasnije u izraelskom napadu. On je sveštenik koji je radio u kancelariji Alija Hamneija.

Ali Šamhani, jedna od ključnih ličnosti u iranskoj bezbjednosnoj i nuklearnoj politici i bliski savjetnik vrhovnog vođe, ubijen je u prvim napadima 28. februara.

Veliki gubici u vojnom rukovodstvu

Iran je pretrpio posebno velike gubitke u svom vojnom rukovodstvu. U napadima na Teheran 28. februara ubijeni su komandant Revolucionarne garde Mohamed Pakpur, ministar odbrane Aziz Nasirzadeh i načelnik Generalštaba Abdolrahim Musavi. Komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani, ubijen je 17. marta.

ELIMINATED:

IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:



Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.



The world…pic.twitter.com/4oOj2Y7DMt — Israel Defense Forces (@IDF)February 28, 2026

Krajem marta, Izrael je takođe ciljao pomorske strukture Revolucionarne garde. U napadu na luku Bandar Abas 26. marta, šef pomorske obavještajne službe, Behnam Rezaei, je ubijen, dok je komandant mornarice Alireza Tangsiri preminuo od zadobijenih povreda.

ELIMINATED: Asghar Bagheri, Commander of the Quds Force’s Special Operations Unit.



In recent years, Bagheri advanced numerous attacks against both Israel and worldwide.



In addition, Bagheri personally commanded operations targeting IDF soldiers on the Syrian-Israel border.pic.twitter.com/Hnsbdk57J2 — Israel Defense Forces (@IDF)April 6, 2026

U najnovijim napadima poginuli su i komandant specijalnih operacija Kuds snaga, Asgar Bageri, i šef obavještajne službe Revolucionarne garde, Madžid Hademi, prenosi Index.

Sistematsko slabljenje režima

Kuds snage su ključne za koordinaciju iranskih saveznika na Bliskom istoku, uključujući Hezbolah i Hute, dok Revolucionarna garda predstavlja najmoćniji vojni stub režima.

Sistematskim napadima na političko, bezbjednosno i vojno rukovodstvo, SAD i Izrael očigledno pokušavaju da oslabe sposobnost Irana da vodi rat i koordinira operacije u regionu. Uprkos velikim gubicima na vrhu, borbe ne pokazuju znake smirivanja, a napadi se nastavljaju.