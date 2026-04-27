Nude 1,4 miliona dolara osobi koja dojavi njegovu lokaciju: Traži se najopasniji čovjek u Kolumbiji

Autor Dragana Božić
Kolumbijske vlasti nude rekordnu nagradu za hapšenje pobunjeničkog vođe Marlona, koji se dovodi u vezu sa bombaškim napadom u kojem je poginulo 20 ljudi.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez izjavio je da nudi rekordnu nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja pobunjeničkog vođe poznatog kao Marlon.

Marlon, čije je pravo ime Ivan Jakov Idrobo Arendondo, osumnjičen je da je naredio bombaški napad u subotu u kojem je poginulo 20 ljudiSančez je rekao da je nagrada od 1,4 miliona dolara za Marlona najveća koju je ponudila Kolumbija.

Ovaj napad je jedan od najsmrtonosnijih usmjerenih na civile i dogodio se nešto više od mjesec dana prije predsjedničkih izbora zakazanih za 31. maj.

Ministar odbrane optužio je Marlona da stoji iza subotnjeg napada, kao i niza drugih u provincijama Kauka i Vale del Kauka, na jugozapadu Kolumbije, tokom vikenda. Nisu objavljeni nikakvi dokazi niti detalji, piše BBC.

U najsmrtonosnijem od ovih incidenata, 15 žena i pet muškaraca poginulo je kada je eksplozivna naprava detonirana na autoputu koji povezuje gradove Kali i Popajan, rekao je guverner provincije Kauka.

U eksploziji je uništeno nekoliko autobusa i drugih vozila, a otvorio se i ogroman krater.

Marlon pripada naoružanoj grupi koju predvodi disidentski pobunjenik poznat pod pseudonimom Ivan Mordisko, najtraženija osoba u Kolumbiji.

Mordisko je nekada bio dio Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), ali se odvojio od pobunjeničke grupe dok je pregovarala o mirovnom sporazumu s vladom 2016. godine.

Smatra se najmoćnijim disidentskim pobunjeničkim vođom u Kolumbiji. Njegova grupa se bavi ilegalnim rudarstvom i iznudom, kao i trgovinom drogom.

Guverner Kauke Oktavio Guzman opisao je subotnji eksplozivni napad kao najbrutalniji i najbezobzirniji napad na civilno stanovništvo u posljednjih nekoliko decenija.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

