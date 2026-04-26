Kolumbija: U gerilskom napadu eksplozivom ubijeno 13 ljudi - "Kauka ne može da se suoči sama sa ovim divljaštvom"

Najmanje 13 ljudi je ubijeno, a 17 ranjeno u napadu eksplozivom na zapadu Kolumbije, rekao je neimenovani policijski izvor za Rojters, a vlasti su za nasilje okrivile disidente gerilske grupe FARK.

Izvor: Martin Steven Angel / Zuma Press / Profimedia

Napad se dogodio na Panameričkom auto-putu u oblasti El Tunel u opštini Kahibio, oko 35 kilometara od Popajana, glavnog grada provincije Kauka.

Guverner Kauke Oktavio Guzman rekao je da je napad bio jedan od nekoliko krivičnih djela prijavljenih sinoć.

"Kauka ne može da se suoči sama sa ovim divljaštvom. Suočavamo se sa eskalacijom terorizma koja zahtijeva hitne odgovore. Zahtijevamo snažnu, održivu i efikasnu akciju nacionalne vlade u suočavanju sa ozbiljnom krizom javnog reda", dodao je on.

April 25, 2026, Cajibio, Cauca, Colombia: Bodies of the victims lie covered at the scene after an attack by alleged former FARC-EP Guerilla Members on the Pan-American highway in Cajibio, Cauca, Colombia on April 25, 2026, leaving 14 dead and more than 30 injured.

Predsjednički kandidat Paloma Valensija, članica opozicione desničarske stranke Demokratskog centra koja je iz Kauke, nazvala je napad "terorizmom" koji je izvršila disidentska frakcija FARK-a, koja je odbacila mirovni sporazum iz 2016. godine.

"Vlada predsjednika Gustava Petra ne može da nastavi da minimizira nasilje ili demontira državu. Zahtijevamo hitnu akciju, punu podršku našim oružanim snagama i policiji i konkretne rezultate", istakla je ona.

#COLOMBIA

Petro, ​​bivši pobunjenik čiji se mandat predsjednika bliži kraju, vodio je politiku "potpunog mira" sa gerilcima kroz pregovore i povremene prekide vatre.