Merc predstavio mjere za oporavak Njemačke: Nema više kratkih bolovanja, povećava se granica za odlazak u penziju

Dogovor je sklopljen iz drugog pokušaja, a program reformi sadrži 34 tačke.

Izvor: Dati Bendo/European Commission

Lideri vladajuće koalicije su poslije maratonskih pregovora postigli dogovor o važnom paketu reformi koje Njemačku treba da "vrate na noge" i izvuku je iz višegodišnje ekonomske krize.

Program reformi u 34 tačke pokriva poreski sistem, tržište rada i birokratske procese.

"Rasterećujemo radnike i privredu smanjenjem poreza i sječom birokratije. Na početku smo sebi postavili red vožnje sa jednim ciljem: želimo da Njemačku vratimo na noge, a sada je jasno da je to moguće", rekao je kancelar Fridrih Merc.

On je od građana zatražio podršku.

"Znamo da želite odluke, ne rasprave. To sada nudimo... uz molbu da se uključite i podržite nas u neophodnim reformama", dodao je.

Paket reformi je centralni projekat koalicije Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU), Hrišćansko-socijalne unije (CSU) iz Bavarske i Socijaldemokratske partije (SPD).

Dogovor iz drugog pokušaja, poslije nekoliko mjeseci svađe, istovremeno je prilika koaliciji da signalizira jedinstvo i možda zaustavi srozavanje u anketama uoči važnih pokrajinskih izbora.

Plan uključuje ublažavanje poreza na srednje i niske prihode, što će se finansirati oporezivanjem velikih primanja. Uključen je i mehanizam za pokrivanje manjka u poreskim prihodima federacije i pokrajina.

Što se tržišta rada tiče, reforma će poslodavcima omogućiti veću kvotu radnih ugovora i olakšati otpuštanje zaposlenih sa velikom platom.

Biće ukinuta praksa odlaska zaposlenih na kraće bolovanje samo telefonskim pozivom, a reforma predviđa i rasterećenje firmi pri traženju odobrenja, kao i svođenje standarda o zaštiti podataka na minimum Evropske unije.

Zgrada nemačke vlade

Izvor: Shutterstock

Reforma penzionog sistema

Reforma penzionog sistema obuhvatila bi postepeno povećanje starosne granice za odlazak u penziju, koja je trenutno između 65 i 67 godina, u zavisnosti od godina radnog staža, u skladu sa očekivanim životnim vjekom.

Lideri su izjavili da će sprovesti preporuke koje je prošlog mjeseca predstavio panel stručnjaka i političara, kako bi se stabilizovao penzioni sistem. Cilj je da se spreči pad nivoa penzija i izbjegne potreba za velikim, dugoročnim povećanjem doprinosa koje zaposleni uplaćuju u penzioni sistem.

Ministarka rada, Barbel Bas, (SPD) opisala je paket penzionih mera kao "remek-djelo".

(EUpravo zato/Biznis.rs)