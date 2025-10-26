logo
"Oružje koje niko drugi na svijetu nema": Rusija testirala moćnu raketu na nuklearni pogon

"Oružje koje niko drugi na svijetu nema": Rusija testirala moćnu raketu na nuklearni pogon

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Putin potvrdio da je Rusija uspješno testirala nuklearni krstareći projektil Burevestnik sposoban da probije svaki odbrambeni sistem

Rusija testirala raketu na nuklearni pogon Izvor: http://shutterstock.com/miss.cabul/Anelo

Rusija je uspješno testirala svoju krstareću raketu na nuklearni pogon "Burevestnik", sposobnu da nosi nuklearnu bojevu glavu, za koju Moskva tvrdi da može da izbjegne svaki odbrambeni sistem.

Ruski general Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga, rekao je Putinu da je raketa preletjela 14.000 km i bila u vazduhu oko 15 sati kada je testirana 21. oktobra.

Rusija tvrdi da je raketa 9M730 Burevestnik, koju je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall, "nepobjediva" za sadašnju i buduću protivraketnu odbranu, sa gotovo neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

Putin je rekao da su mu neki ruski stručnjaci ranije rekli da takvo oružje vjerovatno nikada neće biti moguće napraviti, ali da je sada završeno njegovo "ključno testiranje". U srijedu je Putin nadgledao test ruskih strateških nuklearnih snaga na kopnu, moru i u vazduhu, kojim se provjerava njihova spremnost i zapovedna struktura.

"Naše moderne nuklearne sile odvraćanja su na najvišem nivou", rekao je Putin, dodajući da su one jače nego kod bilo koje druge nuklearne sile.

Gerasimov je naveo da je projektil letio na nuklearni pogon i da je ovaj test bio poseban jer je raketa prešla tako veliku udaljenost, iako je njen domet praktično neograničen.

On je rekao da bi raketa mogla da probije bilo koju protivraketnu odbranu. Rusija i Sjedinjene Američke Države zajedno posjeduju oko 87 odsto globalnog nuklearnog arsenala – dovoljno da višestruko unište svijet.

Rusija ima 5.459 nuklearnih bojevih glava, dok Sjedinjene Američke Države imaju 5.177, prema Federaciji američkih naučnika (FAS).

"Strateške snage su u potpunosti sposobne da očuvaju nacionalnu bezbjednost Ruske Federacije i Saveza Rusije i Belorusije", rekao je Putin.

(Jutarnji)

Rusija oružje raketa nuklearno naoružanje

