Oluja „Austen“ poharala Njemačku: Dvoje teško povrijeđenih, saobraćaj u haosu

Prva jesenja oluja koja je pogodila Njemačku ove godine rezultirala je štetom i povredama na zapadu i jugozapadu zemlje.

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Vatrogasci i policajci su raspoređeni da uklone palo drveće i granje, dok su u pojedinim oblastima stanovnici privremeno ostali bez struje.

Dvije osobe su teško povrijeđene kada je udar vjetra oborio objekat u blizini pijace u gradu Naštetenu, zapadno od Frankfurta. Kako navodi policija, jedna osoba je helikopterom prebačena u bolnicu i ona je u kritičnom stanju.

Biciklistu je udarila grana drveta koja je pala u gradu Zeligenštat jugoistočno od Frankfurta i morali su da intervenišu vatrogasci, dok je pješak zadobio lakše povrede nakon što ga je udario reklamni znak u gradu Lebahu.

Željeznički saobraćaj je takođe pogođen, a putnici su prijavili "masivne varnice" kada je predmet udario u nadzemne vodove na glavnoj stanici u Karlsrueu, dok su oborena stabla blokirala pruge i u blizini Nojsa i u Štutgartu.

Prognozira se da će se oluja "Austen" danas kretati ka Danskoj i Baltičkom moru, ali se očekuje da će još jedna oluja večeras pogoditi dijelove Njemačke i mogla bi donijeti jake kiše, navodi DPA.

(Srna)